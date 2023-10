Il nuovo Liceo Scientifico Fermi di Sciacca è un gioiellino: consegnati i locali 

Sono stati ufficialmente consegnati i locali del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca al Dirigente scolastico Maria Paola Raia nell’ambito di una conferenza stampa svoltasi presso l’istituto.Presenti i Dirigenti dell’ufficio tecnico del Libero Consorzio Comunale, l’Impresa che ha realizzato il progetto e molti studenti dell’Istituto.

Il Commissario del Libero Consorzio Giovanni Bologna ha consegnato alla Dirigente della scuola il plesso in piena e perfetta funzionalità. Un progetto importante, ha sottolineato, la Dirigente Antonietta Testone, del Libero Consorzio di Agrigento che consentirà di offrire al territorio di Sciacca uno spazio culturale alternativo ed una scuola moderna. I Lavori di recupero per un costo complessivo di 4 milioni e 600 mila euro finanziati dal Miur hanno riguardato la manutenzione straordinaria della scuola con il nuovo auditorium di 350 posti, una palestra funzionale all’aperto per gli usi sportivi ed una sala conferenze.

Si completa, dopo diversi anni, il progetto al Liceo Scientifico “ Fermi” con la piena operatività dell’Istituto, commenta la Dirigente scolastica Maria Paola Raia. La scuola, infatti, si articola in 5 indirizzi : scientifico, opzione scienze applicate, linguistico, scienze umane e scienze umane opzione economico-sociale. Da oltre mezzo secolo il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” accompagna la storia di Sciacca ed ha sempre avuto un ruolo significativo nella formazione di Sciacca e del territorio della provincia agrigentina ha dichiarato Antonietta Testone, Dirigente della Pubblica Istruzione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.