Incendio nel sottoscala di una palazzina a Sciacca, paura per i residenti

Incendio in via Verdi a Sciacca. Le fiamme si sono sviluppate nel sottoscala dell’immobile. A lanciare l’allarme i residenti; sul luogo i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini per risalire alla natura dell’incendio, che secondo una prima ricostruzione, sembra sia stato appiccato da qualcuno.