“Innovazioni digitali”, accordo tra comune di Sciacca e Camera di Commercio

Il Comune di Sciacca si appresta ad offrire nuovi servizi di rilevanza economica grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Agrigento.

I cittadini del territorio avranno la possibilità di usufruire di servizi come la firma digitale e l’accesso allo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) della Camera di Commercio.

Un incontro tenutosi ieri a Palazzo di Città ha segnato un importante passo avanti in questa direzione. Presenti l’assessore alle Attività Produttive e all’Innovazione Digitale Francesco Dimino, il commissario ad acta della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termini, il funzionario Giuseppe Latino e la consulente di Infocamere, Maddalena Venezia.

Durante l’incontro, è stata definita la modalità di erogazione dei servizi digitali e i tempi di attivazione (prossimo autunno), rafforzando il legame diretto tra il Comune di Sciacca e la Camera di Commercio di Agrigento.

L’assessore Francesco Dimino esprime grande soddisfazione per questo risultato: “Il percorso per raggiungere questo traguardo – dice – è iniziato con un incontro con l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, alla presenza del vicesindaco Gianluca Fisco e dell’assessore Agnese Sinagra. Durante questo incontro, si è discusso dell’opportunità di instaurare una collaborazione più stretta con la Camera di Commercio di Agrigento. Nei mesi successivi, sono stati organizzati diversi incontri presso la Camera di Commercio di Agrigento per approfondire la questione, culminati nell’importante riunione di ieri. A questo proposito ringrazio l’onorevole Michele Catanzaro per il suo contributo, per aver condiviso l’iniziativa e aver immediatamente avviato i contatti necessari per la realizzazione di questo progetto”.

“Durante la visita a Sciacca dei vertici della Camera di Commercio, – aggiunge l’assessore Francesco Dimino – è stato inoltre fatto il punto sulle novità riguardanti la digitalizzazione di alcuni servizi e sulle prossime innovazioni che coinvolgeranno il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nella semplificazione delle procedure burocratiche e nell’agevolazione degli operatori economici del nostro territorio. L’Amministrazione comunale di Sciacca guarda con entusiasmo a questa nuova opportunità offerta dalla Camera di Commercio di Agrigento e riconosce l’importanza di stabilire un collegamento diretto con tale ente per favorire lo sviluppo economico e imprenditoriale del nostro territorio”.