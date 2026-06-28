Lei respinge le avance, lui la perseguita per quattro anni: condannato 70enne 

Otto mesi di reclusione per aver perseguitato per quattro anni una donna che aveva respinto le sue avance. Lo ha disposto il tribunale di Sciacca nei confronti di V.R., 70 anni, originario di Partanna. La vicenda risale al 2021. Secondo quanto ricostruito l’imputato – dopo il rifiuto della donna – avrebbe cominciato a tormentarla. Diversi gli episodi agli atti. Tra i più gravi quello avvenuto nel maggio 2024 quando il 70enne, dopo aver pedinato la persona offesa, avrebbe anche mimato il gesto di tagliarle la gola. Oltre a questo specifico episodio si sarebbero registrati anche minacce e lettere anonime minatorie.