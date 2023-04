Lutto alla Cgil di Sciacca, morto il dirigente Franco Zammuto

“Ci ha lasciato Franco Zammuto Compagno di grande valore, apprezzato per il suo attaccamento alla nostra Organizzazione. Dirigente impegnato da sempre tra la Funzione Pubblica come lavoratore all”Agenzia delle Entrate e la Camera del Lavoro di Sciacca di cui è stato segretario per la prima volta nel 2010 sino al congresso 2018.” Così in una nota la Cgil di Agrigento.

“Da segretario generale della Cgil agrigentina – afferma il segretario Alfonso Buscemi – Il mio primo atto politico rilevante, nell’organizzare la Cgil nel territorio, è stato quello di richiamarlo a dirigere la Camera del Lavoro di Sciacca, ruolo ricoperto sino a oggi. Franco ha saputo dirigere la Camera del Lavoro di Sciacca con generosità e passione. E’ stato un “sognatore” per Lui non esisteva il termine non si può fare. Ha sempre creduto nelle potenzialità di Sciacca ritenendo che attraverso le Terme si potevano porre le basi per uno sviluppo della città. Note le sue battaglie per i servizi a partire dalla Sanità pubblica che anno dopo anno scadeva di livello e di cui è rimasto vittima, costretto dalla malattia a fare la via crucis fuori città. Ha lavorato con successo per tanti anni per la stabilizzazione dei precari del comune. Si è speso tantissimo per cercare di avvicinare i giovani all’impegno sociale, politico-sindacale, non sottraendosi mai alle sue responsabilità, candidandosi quando il Partito lo ha chiesto, sempre con risultati apprezzati ricoprendo anche il ruolo di consigliere comunale. Con la sua scomparsa molti di noi hanno perso anche un amico. Riposa in pace caro Segretario.”