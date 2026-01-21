Malfunzionamento all’impianto di illuminazione al porto di Sciacca, Dimino: “serve intervento urgente”

Un urgente intervento di ripristino della pubblica illuminazione al porto di Sciacca. è quanto ha richiesto l’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

In una PEC, l’assessore Dimino segnala il malfunzionamento dell’impianto nel molo di levante esterno inserito pure in un avviso dell’Ufficio Circondariale Marittimo.

“Il perdurare del guasto all’illuminazione, aggravato dalle avverse condizioni meteo marine di estrema intensità – scrive l’assessore – ha determinato una situazione di elevata pericolosità per le imbarcazioni ormeggiate e in transito, per i soggetti autorizzati all’accesso all’area portuale e per chiunque, in particolare nelle or serali e notturne”.

Ha pertanto chiesto un intervento tempestivo in considerazione delle criticità attualmente in atto e accertate dall’Autorità Marittima.

L’assessore Francesco Dimino, rende noto, infine, che ci sono state interlocuzioni con il comandante dell’Ufficio Circondariale Biagio Cianciolo e con la stessa Autorità Portuale che ha garantito un’azione celere.