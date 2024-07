“Piccoli gesti, grandi crimini”, al via la campagna di Marevivo a Sciacca

Giunge in Sicilia, nel Comune di Sciacca, “Piccoli gesti, grandi crimini 2024”, la campagna nazionale di sensibilizzazione contro l’abbandono di mozziconi di sigaretta e piccoli rifiuti nell’ambiente, promossa da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che dal 2020 mira a sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al littering, ovvero l’abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti di piccole dimensioni nell’ambiente.

L’iniziativa tende a informare sul pericolo generato da piccoli gesti, ormai abitudinari e spesso inconsapevoli. Basti pensare che nel Mediterraneo i mozziconi rappresentano il 40% dei rifiuti, rappresentando un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino. Sono rifiuti non biodegradabili, si sminuzzano in microplastiche e rimangono nel mare per sempre. Tutto questo ha un impatto non solo sull’ecosistema marino ma, attraverso la catena alimentare, anche sulla nostra salute.

L’iniziativa, dal 2020 ad oggi, ha permesso di risparmiare al pianeta più di 3 milioni di mozziconi, tanti quanti ne servirebbero a coprire uno spazio di 326 ettari pari a circa 466 campi da calcio.

L’edizione 2024 della campagna vedrà la prima tappa ufficiale a Sciacca nelle giornate del 20 e 21 Luglio. Seguiranno successivamente Procida ed altre tre città italiane.

Il 20 Luglio l’iniziativa si svolgerà in Piazza Angelo Scandaliato dalle 17:30 alle 20, mentre il 21 Luglio presso la spiaggia di contrada Foggia. In entrambe le giornate saranno svolte attività di sensibilizzazione a cura dei volontari di Marevivo con distribuzione gratuita di posaceneri tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclabile.

Si darà anche vita ad una installazione che rappresenta una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle “vittime” raffiguranti tartarughe, pesci e stelle marine, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante, come simbolica “arma del delitto”. La campagna prevede anche l’affissione di manifesti di sensibilizzazione.

Oggi, nella Sala Giunta del Comune di Sciacca, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa alla città alla presenza del sindaco Fabio Termine, dell’assessore alla Tutela del Mare Francesco Dimino, del presidente di Marevivo Sicilia Fabio Galluzzo e del responsabile all’Educazione Ambientale Marevivo Sicilia Stefano Siracusa.

“Piccoli gesti, all’apparenza quasi insignificanti, come quello di non gettare per via, in piazza, in spiaggia un mozzicone di sigaretta – dichiara il sindaco Fabio Termine – salvano il mondo nel quale viviamo e che lasceremo pure ai nostri figli. Non ce ne rendiamo conto, ma è così. Tanti piccoli gesti fanno un grande gesto. Basta poco per rimediare al crimine dell’inquinamento, soprattutto del nostro mare, fonte di vita e di ricchezza. Facciamoci allora ‘complici’ delle buone e salutari pratiche del vivere civile come nel gesto, consapevole, di non disperdere nell’ambiente un mozzicone di sigaretta”.

“Siamo felici che l’edizione 2024 della campagna Piccoli Gesti Grandi Crimini prenda il via dalla Sicilia. – dichiara Fabio Galluzzo – Spesso si pensa che il pericolo maggiore sia rappresentato dai rifiuti più grandi ma, al contrario, i più piccoli sono quelli che si degraderanno al più presto in microplastiche pronte ad essere ingerite dagli organismi marini. Siamo certi che la città di Sciacca risponderà positivamente all’iniziativa diventando modello di buone pratiche di comportamento nella gestione dei piccoli rifiuti. Ringraziamo il Comune di Sciacca per aver abbracciato la causa e per aver concesso il patrocinio”.