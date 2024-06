“Premio Aurora Pinelli”, ecco tutti i riconoscimenti 

Quattro premi, una menzione speciale e due riconoscimenti per la sesta edizione del Premio Aurora che si è svolto all’I.C. Mariano Rossi di Sciacca. Un premio, che la famiglia Pinelli-Campione ha deciso di istituire in nome della figlia prematuramente scomparsa, Aurora Pinelli, che parla di bellezza, di dolcezza e di nobiltà d’animo. Quest’ anno è stata un’ edizione roboante e strepitosa, ricca di eventi e di testimonianze.

La scuola ha organizzato, infatti, una serie di incontri tra gli alunni delle classi quinta elementare e scuola media e i loro genitori, con Silvia Calcavecchia, dott.ssa in giornalismo, scrittrice blogger e la saccense Francesca Nicolosi, della squadra dei Leoni Sicani e della Crocerossa per sensibilizzare sul tema dell’inclusione. Il premio Aurora quindi non è un concorso, né una competizione ma prevede una selezione. Una selezione di alunni e di persone che si sono distinti nel corso dell’ anno per la loro ben disposizione a stare dalla parte di chi ha bisogno di aiuto, di chi rischia di restare escluso, di chi potrebbe trovarsi solo. Quest’anno il riconoscimento di fuoriclasse in solidarietà va a Nadia Lauricella e alla MotorLife ASD per il loro costante impegno ad infrangere i muri dell’indifferenza e del pregiudizio, stando dalla parte dei più deboli e dei più fragili.

Ecco chi sono i nostri fuoriclasse di inclusione: Alunni e persone speciali perché buone e generose con gli altri. Un ringraziamento all’I.C. Mariano Rossi nella persona della preside, la prof.ssa S.P. Triolo e di tutto il suo splendido staff docente e non docente per l’ entusiasmo e la disponibilità ad organizzare questo evento, un ringraziamento all’ associazione Crescere Insieme che ogni anno, con i loro contributo artistico e musicale, rende più speciale questa ricorrenza per noi della famiglia dolce ma dolorosa. Un ringraziamento alla nostra piccola e grande Aurora, per averci reso persone migliori con la sua straordinaria capacità di amare e di essere amata.