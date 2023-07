Sciacca, 35enne in gravi condizioni dopo incidente con lo scooter 

Un trentacinquenne di Sciacca è stato trasferito in un ospedale di Palermo dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale autonomo. Il sinistro è avvenuto in via Ghezzi, a Sciacca. L’uomo era a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo sul selciato.

Lanciato l’allarme sono intervenuti i soccorsi che hanno portato all’ospedale di Sciacca il ferito. Il trentacinquenne, anche a causa di un brutto trauma cranico, è stato trasferito nelle ultime ore in un nosocomio del capoluogo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.