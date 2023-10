Sciacca, al via la pulizia dei torrenti

Sono stati programmati vari interventi di protezione civile sui torrenti per mettere in sicurezza il territorio di Sciacca. È quanto comunicano il sindaco Fabio Termine e l’assessore Gianluca Fisco.

Oggi, in particolare, sono iniziati i lavori di pulizia del torrente San Marco. Lunedì, invece, si opererà sul torrente Foce di Mezzo Baiata.

Sono opere importanti – spiegano il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Protezione Civile Gianluca Fisco – per le quali l’Amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto un finanziamento dall’Autorità di bacino regionale e a cui si è dato corso grazie anche alla variazione di bilancio votata unanimemente dal Consiglio comunale.

In aggiunta alle opere sui torrenti San Marco e Foce di Mezzo Baiata, sono stati programmati altri interventi nel nostro territorio. Sono, infatti, in corso i lavori sul torrente Bagni da parte della Protezione civile e Dipartimento Regionale Tecnico. E si è in attesa dei lavori di pulizia del torrente Cansalamone da parte della Protezione civile nazionale.