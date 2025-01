Sciacca, al via la riqualificazione delle strade rurali

Sono partiti i lavori di asfaltatura nelle zone rurali del territorio. È quanto rende noto l’assessore alla Manutenzione delle strade Extraurbane Francesco Dimino: “Un intervento atteso e fondamentale per migliorare la viabilità delle nostre campagne, con particolare attenzione alla sicurezza di chi vive e lavora in queste zone. In contrada Piana Schunchipani, dopo le operazioni di scarifica, sono iniziati ieri i lavori di asfaltatura di un tratto di strada che si trovava in una situazione di pericolo per la viabilità, con evidenti disagi per gli automobilisti e, in particolare, per gli agricoltori che quotidianamente utilizzano questa arteria per raggiungere le proprie aziende”.

Nei prossimi giorni, comunica l’assessore Francesco Dimino, i lavori proseguiranno in contrada Raganalla e San Bartolo, con l’obiettivo di completare l’asfaltatura di tratti strategici per la connessione tra le zone agricole e il resto del territorio.

“Questi interventi – dichiara – rientrano tra le priorità che l’Amministrazione comunale ha inserito nel bilancio e che, grazie a un emendamento dell’opposizione, sono stati implementati con nuove risorse. Si tratta di un investimento cruciale per l’agricoltura e per le nostre campagne, che rappresentano un settore fondamentale per l’economia del nostro territorio”.

“Il miglioramento della viabilità nelle zone rurali – aggiunge l’assessore Francesco Dimino – è una delle priorità di questa amministrazione, in quanto la sicurezza stradale e la fluidità del traffico sono essenziali per sostenere il lavoro degli agricoltori e garantire lo sviluppo delle nostre aree rurali. Questi interventi vanno ad affrontare problematiche concrete, migliorando la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano in campagna, e contribuendo a rendere Sciacca più competitiva nel settore agricolo”.

L’assessore Francesco Dimino ringrazia il dirigente comunale Salvatore Paolo Gioia, il progettista Daniele Curreri e il direttore dei lavori Rosario Mirisola “per il loro impegno e la loro professionalità, che stanno contribuendo alla realizzazione di questi importanti lavori per il nostro territorio”.