Sciacca, al via la riqualificazione dello Stazzone

Il sindaco Fabio Termine e la Giunta comunale annunciano l’avvio di un importante intervento di riqualificazione nel borgo dello Stazzone, una delle aree più suggestive e frequentate della città. Si tratta di lavori inseriti in un progetto che comprende due azioni fondamentali per il recupero e la valorizzazione della località: l’ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione e la sostituzione dei vecchi muretti con una nuova ringhiera in acciaio.

L’Amministrazione comunale fa presente che l’impianto di illuminazione esistente versava da tempo in condizioni critiche: numerosi corpi illuminanti nel tempo erano stati rimossi e altri risultavano pericolanti e, nel complesso, non garantivano un’illuminazione sufficiente né adeguata. Inoltre, i pali artistici precedentemente installati richiedevano interventi di manutenzione complessi e onerosi.

Per questo motivo si è deciso di intervenire in modo strutturale e risolutivo. L’opera di manutenzione prevede la completa rimozione dei vecchi pali e l’installazione di nuovi con fondazione e corpo illuminante a tecnologia LED. Una soluzione moderna ed efficiente che migliorerà la sicurezza e semplificherà le manutenzioni future.

Contestualmente, verranno rimossi i vecchi muretti, fortemente deteriorati dalla salsedine e dalle intemperie. Verranno sostituiti con ringhiere in acciaio inox. Questa scelta garantirà una maggiore sicurezza per cittadini e visitatori, oltre a una loro maggiore resistenza nel tempo, riducendo futuri costi di manutenzione e migliorando l’estetica complessiva del lungomare.

Gli interventi, del valore complessivo di oltre 120.000 euro, interamente finanziati con fondi comunali, andranno finalmente a migliorare l’antico Borgo dello Stazzone e a dare risposte ai residenti che da tempo attendevano attenzione e azioni concrete. Il sindaco Fabio Termine e gli assessori della Giunta comunale rivolgono un ringraziamento all’Ufficio Tecnico del Comune, che ha curato con competenza tutte le fasi progettuali e autorizzative. E confermano il proprio impegno per la riqualificazione e la valorizzazione del territorio, ponendo particolare attenzione alla sicurezza, alla sostenibilità e al decoro urbano.