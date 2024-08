Sciacca, al via l’installazione dei dissuasori elettronici in piazza don Minzoni

Saranno attivati a breve i dissuasori elettronici automatizzati nel centro storico di Sciacca, acquistati dall’Amministrazione comunale per tutelare aree di pregio del centro storico. Si comincerà da piazza don Minzoni, isola pedonale. È quanto rende noto il sindaco Fabio Termine.

I dissuasori elettronici automatizzati sono dei cilindri a scomparsa che, se azionati, si abbassano fino a terra per il passaggio solo di mezzi autorizzati, rialzandosi poi a barriera per impedire invece il transito di veicoli non autorizzati.

I dissuasori potranno essere attivati esclusivamente da residenti, operatori commerciali, titolari di studi professionali che si trovano nell’area il cui ingresso è da Corso Vittorio Emanuele.

Il comando della Polizia Municipale da giorni sta provvedendo a informare gli interessati sulle modalità operative per azionare i dissuasori elettronici, omologati dal Ministero dei Trasporti.