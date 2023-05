Sciacca, al via progetto di sostegno psicologico per neo mamme in difficoltà

“BenEssere Mamma” è il nome del progetto elaborato dall’AVULSS di Sciacca in partnership col Comune di Sciacca e in collaborazione con l’Asp-Ospedale Giovanni Paolo II e il Cesvop. È tra i progetti inseriti nella graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.

Il progetto “BenEssere Mamma” prevede l’istituzione di un servizio gratuito a sostegno delle neo mamme all’interno di uno spazio del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sciacca, messo a disposizione dal primario Salvatore Incandela, e nella sede comunale dell’Armadio Solidale di Via Valverde. In entrambi i luoghi – ospedale e Armadio solidale – opereranno due psicologhe e volontarie dell’Avulss. Il progetto ha come obiettivo primario quello di promuovere la salute e il benessere della madre e del bambino, riconoscendo precocemente situazioni di disagio psicologico nel post partum e intervenendo tempestivamente con il supporto psicologico di esperti.

“È una delle prime collaborazioni con le associazioni locali dell’Amministrazione comunale”, dichiarano il sindaco Fabio Termine e l’assessore alle Politiche Sociali Agnese Sinagra. “Siamo contenti che il progetto ‘BenEssere Mamma’ dell’Avulss sia entrato in graduatoria. È davvero un bel progetto, per i valori che esprime e per gli obiettivi che si propone. Un progetto unico, innovativo. I nostri complimenti alla presidente dell’AVULSS Maricetta Venezia e a tutti i volontari e le volontarie per le attività che svolgono al servizio della nostra città e in luoghi, come l’ospedale o il carcere o nei locali dell’Armadio solidale che hanno bisogno di tanta umanità e aiuto concreto”.

Armadio Solidale che – si ricorda – è sempre operativo in via Valverde, dove le mamme in stato di difficoltà economica possono chiedere altre forme di aiuto: latte, pannolini, omogeneizzati, passeggini, ceste, lettini, indumenti ecc. provenienti dalla donazione di famiglie generose.

Il progetto “BenEssere Mamma” fa parte di una più ampia proposta progettuale denominata “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” che coinvolge dodici associazioni di volontariato delle province di Agrigento e Caltanissetta – capofila l’associazione Kaos di Ravanusa – e che è stato inserito nella graduatoria definitiva per un finanziamento complessivo previsto di 120 mila euro (di cui 10 mila euro per il progetto “BenEssere Mamma” per un’annualità).

“È la prima volta di una rete interprovinciale di solidarietà” rileva la presidente dell’AVULSS Maricetta Venezia che illustra i contenuti del progetto comunicando l’esito positivo del procedimento e lo svolgimento ieri pomeriggio di una riunione operativa tra rappresentanti delle associazioni e gli enti partner. All’incontro ha partecipato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sciacca Agnese Sinagra.