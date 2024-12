Sciacca, all’Amato Vetrano si parla di IA e Sostenibilità con il fisico nucleare Albertini

Mercoledì 18 dicembre alle ore 9:30, presso l’Auditorium “Guido Buonocore” dell’Istituto Calogero Amato Vetrano di Sciacca, si terrà un Incontro di Approfondimento: IA e Sostenibilità, a cura del fisico nucleare Valerio Rossi Albertini.

L’evento, realizzato grazie alla collaborazione tra l’Associazione Marevivo e l’Istituto Calogero Amato Vetrano, si inserisce in un progetto più ampio finalizzato alla promozione della cultura della sostenibilità e dell’educazione ambientale. L’incontro si concretizza in virtù della convenzione recentemente siglata tra l’associazione e l’istituto, a testimonianza di un impegno condiviso per la tutela del nostro Pianeta e per una più consapevole crescita civica degli studenti.Valerio Rossi Albertini, figura di spicco nel panorama scientifico italiano, guiderà i partecipanti in un affascinante viaggio alla scoperta dell’Intelligenza Artificiale, esplorando le sue potenzialità e le sue implicazioni per il futuro del nostro pianeta. Il noto divulgatore scientifico, componente del Comitato Tecnico Scientifico di Marevivo, saprà rendere accessibili anche ai non addetti ai lavori i concetti più complessi, offrendo spunti di riflessione su come l’IA possa diventare un alleato prezioso nella lotta ai cambiamenti climatici e nella tutela dell’ambiente.