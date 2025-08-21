Sciacca, anziano rischia di annegare: salvato dai bagnini

Attimi di paura sul litorale San Giorgio a Sciacca, dove un uomo di 70 anni ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno in mare.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo è stato colpito da un malore alle gambe e non riusciva più a mantenersi a galla e stava andando in sommersione. Ad accorgersi dell’anziano in evidente stato di difficoltà i bagnini, Davide D’Asaro e Alex Gabrieli, che si sono tuffati e hanno riportato a riva il 70enne che, successivamente è stato trasferito all’ospedale per le cure necessarie (Foto Risoluto)