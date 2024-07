Sciacca, apre sportello servizi digitali Camera di Commercio

Apre a Sciacca uno sportello della Camera di Commercio di Agrigento per servizi innovativi, come lo Spid e la firma digitale. I servizi sono rivolti ai cittadini, operatori economici e imprese. L’iniziativa scaturisce da un’intesa tra la stessa Camera di Commercio e il Comune di Sciacca.

L’inaugurazione è stata programmata per domani, giovedì 11 luglio 2024, alle ore 18, in un locale degli uffici dello Stato Civile del Comune, in Corso Vittorio Emanuele (accanto all’ingresso del Palazzo Municipale). Interverranno, personalità ed enti che si sono occupati a vario titolo di questa iniziativa. Ci saranno l’assessore comunale alle Attività Produttive e all’Innovazione Digitale Francesco Dimino, l’assessore comunale al Commercio Agnese Sinagra, l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamaio, il parlamentare regionale Michele Catanzaro e i vertici provinciali e regionali della Camera di Commercio, Unioncamere e Infocamere.

Per l’occasione, rende noto l’assessore Francesco Dimino, sarà promosso uno “Spid Day”. Ogni cittadino per l’intera giornata di domani, nella sede dello sportello, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30 potrà richiedere gratuitamente lo Spid.