Sciacca, brucia l’auto di una casalinga: indagini 

Notte di fuoco in via Castello, nel centro di Sciacca. L’automobile di proprietà di una casalinga quarantatreenne è stata danneggiato da un incendio la cui natura non è stata ancora accertata. A lanciare l’allarme alcuni residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno limitato i danni ed estinto il rogo che ha interessato una fiat Croma. Il veicolo non risulta essere coperto da assicurazione per incendio. Al via le indagini dei carabinieri che dovranno stabilire le cause del rogo.