Sciacca canta, balla e si emoziona con Noemi, la cantante romana: “la violenza delle donne va combattuta ogni giorno”





Musica, emozioni e successi senza tempo. Noemi con il suo “Nostalgia Summer Tour” ieri sera ha fatto tappa a Sciacca, riempendo piazza Angelo Scandaliato come non si vedeva da tempo.

Noemi con la sua voce graffiante e inconfondibile, ha proposto brani del suo repertorio che hanno fatto la storia recente della musica pop italiana da “Vuoto a perdere” a “Sono solo parole”, “Briciole”, fino ai più recenti successi sanremesi come “Glicine” e “Ti amo non lo so dire”, e l’ultimo successo “Se t’innamori muori”, regalando uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.

A margine del brano “L’amore si odia” la cantante romana dal palco ha lanciato un forte messaggio, chiaro, scandendo dei numeri 15 22. “Spero che in questa piazza non ci siano donne che hanno bisogno di comporre questo numero, ma sappiate che potete chiamare, farvi un due chiacchiere e raccontare. Telefonata dopo telefonata, racconto dopo racconto, la violenza delle donne va combattuta ogni giorno”, ha detto Noemi che insieme ad altre artiste italiane fa parte della Fondazione “Una Nessuna Centomila”.

Noemi ha incantato la piazza anche con brani di cantautori italiani, Battiato, Califano e Vasco Rossi; ha chiuso con la hit dell’estate “Oh ma” .