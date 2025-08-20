Cultura

Sciacca canta, balla e si emoziona con Noemi, la cantante romana: “la violenza delle donne va combattuta ogni giorno”

Non solo musica, ma anche un messaggio chiaro e forte a tutela delle donne da parte della cantante romana

Pubblicato 40 minuti fa
Da Irene Milisenda



Musica, emozioni e successi senza tempo. Noemi con il suo “Nostalgia Summer Tour” ieri sera ha fatto tappa a Sciacca, riempendo piazza Angelo Scandaliato come non si vedeva da tempo.

Noemi con la sua voce graffiante e inconfondibile, ha proposto brani del suo repertorio che hanno fatto la storia recente della musica pop italiana da “Vuoto a perdere” a “Sono solo parole”, “Briciole”, fino ai più recenti successi sanremesi come “Glicine” e “Ti amo non lo so dire”, e l’ultimo successo “Se t’innamori muori”, regalando uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.

A margine del brano “L’amore si odia” la cantante romana dal palco ha lanciato un forte messaggio, chiaro, scandendo dei numeri 15 22. “Spero che in questa piazza non ci siano donne che hanno bisogno di comporre questo numero, ma sappiate che potete chiamare, farvi un due chiacchiere e raccontare. Telefonata dopo telefonata, racconto dopo racconto, la violenza delle donne va combattuta ogni giorno”, ha detto Noemi che insieme ad altre artiste italiane fa parte della Fondazione “Una Nessuna Centomila”.

Noemi ha incantato la piazza anche con brani di cantautori italiani, Battiato, Califano e Vasco Rossi; ha chiuso con la hit dell’estate “Oh ma” .

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ragusa

Estorceva soldi a imprenditore agricolo, arrestato 30enne
PRIMO PIANO

Concessioni balneari, la Regione: “Via staccionate e recinzioni dai lidi”
di Irene Milisenda

Sciacca canta, balla e si emoziona con Noemi, la cantante romana: “la violenza delle donne va combattuta ogni giorno”
Costume

Militello in Val di Catania si prepara a dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo
dalla Regione

Schifani rientra a Palermo per il ricorso contro la nomina di Tardino
Agrigento

Carambola di auto a San Leone: Porsche in corsa sfiora la tragedia