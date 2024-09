Sciacca, giornata di sensibilizzazione per l’adozione dei cani all’Oasi Dog

“Si proseguirà, con altre iniziative dedicate ai cani che hanno una famiglia e ai cani dei canili che ne attendono una”. È quanto dichiara l’assessore ai Diritti degli Animali Agnese Sinagra dopo il positivo riscontro dell’evento di ieri all’Oasi Dog organizzato dalla LAV con il patrocinio del Comune di Sciacca. Alla sfilata della solidarietà “Diversamente unici” hanno partecipato 40 coppie di umani e di animali. Una giuria ha decretato i vincitori per ogni categoria prevista nel concorso a cui sono stati assegnati i premi messi in palio.

“È stata una festa, con tante famiglie e tanti bambini – evidenzia l’assessore Agnese Sinagra – in un’area, l’Oasi dog, realizzata alla Perriera dal Comune di Sciacca, che è diventata luogo di ritrovo, di passeggio e di gioco in sicurezza per chi ama gli animali. Ringrazio la LAV per la perfetta organizzazione dell’evento di ieri che ha richiamato tanti amanti di cani. Un evento con cui abbiamo posto l’attenzione sul tema dell’adozione dei cani ospiti dei canili in attesa che qualcuno si accorga di loro e gli regali l’amore di una nuova esistenza”.

All’Oasi Dog è stata inaugurata ieri la bacheca delle adozioni. Lungo la ringhiera sono state collocate foto di alcuni cani che sono ospiti nei canili, con indicati i loro nomi e il giorno in cui sono stati inseriti in struttura.

“Le foto – dice l’assessore Agnese Sinagra – rimarranno lì fino a quando i cani non saranno adottati. Nei prossimi giorni ne saranno collocate altre. E continueremo a incrementare il loro numero. Vogliamo sensibilizzare le persone alla loro adozione, a dare loro la priorità rispetto ad altro. Prima di pensare ad acquistare un animale da un allevamento o da un privato, si pensi ai cani in condizione di adottabilità che attendono nei canili e la cui adozione non costa nulla. Continueremo con altre campagne di sensibilizzazione”.

L’assessore Agnese Sinagra annuncia che è in programma l’organizzazione delle Domeniche delle adozioni. “Oltre a mostrare le foto degli animali adottabili – dice – porteremo nell’Oasi Dog direttamente i cani ospitati nei canili augurandoci che qualcuno, vedendoli, se ne innamori”.