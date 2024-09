Sciacca, il quartiere Seniazza abbandonato a se stesso: insorge il Comitato

“Buche e perdite idriche ormai diventate aiuole da carreggiata, fiumi d’acqua dispersa all’altezza di due incroci trafficati anche da mezzi di pronto soccorso, condizioni igienico sanitarie scarse in prossimità delle case, aree verdi fa bonificare. Chiediamo immediata programmazione ed interventi certi, stanchi di mancate occasioni per la salvaguardia di una zona che è abbandonata a se stessa”. Cosi in una nota il comitato di quartiere Seniazza Sciacca, che dopo ripetute e puntuali segnalazioni effettuate in passato, sollecita l’amministrazione comunale ed il Sindaco Termine Fabio a definire con certezza tutta una serie di interventi che il quartiere attende da mesi.