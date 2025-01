Sciacca, pianificati i lavori per la via Lido

Sopralluogo in via Lido del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Valeria Gulotta con il direttore dei lavori del secondo modulo della rete fognaria e il funzionario tecnico del Comune di Sciacca Vito Friscia. Si sono individuate tutte le criticità della strada e si sono pianificati gli interventi, alcuni immediati, altri a breve scadenza.

“Il sopralluogo – dice l’assessore Valeria Gulotta – è stato effettuato questa mattina dopo diverse nostre sollecitazioni alla direzione dei lavori della rete fognaria per ripristinare la sicurezza della viabilità, nonostante le criticità preesistenti in questa strada. Si interverrà immediatamente per eliminare tutte quelle situazioni che creano maggiore pericolo per la pubblica incolumità. Si attenderà qualche settimana, dopo le previste condizioni meteo avverse, per eseguire altri interventi più consistenti e necessari su via Lido”.