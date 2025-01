Sciacca turismo incontra l’assessore Dimino: “prima di tutto l’acqua”

In preparazione della prossima stagione turistica, il consiglio direttivo dell’Associazione Sciacca Turismo ha incontrato l’Assessore Comunale al Turismo Francesco Dimino. La delegazione del sodalizio che raggruppa la gran parte delle strutture turistiche cittadine, è formata dal presidente Ezio Bono, da Ignazio Grisafi e Riccardo Palazzotto. Insieme ad una serie di valutazioni su vari aspetti, Sciacca Turismo ha voluto sottolineare l’esigenza primaria del comparto, che è quella di un servizio idrico efficiente. “Solo con la funzionalità di questo bene primario – ha detto Bono – possiamo programmare e promuovere la città dal punto di vista turistico. Oggi, purtroppo, siamo costretti ad assistere ad uno stato di emergenza che si verifica anche in inverno e che alimenta in noi e in tutto l’indotto una notevole dose di pessimismo”. L’Assessore Dimino ha ricordato la convocazione di un confronto in programma nei prossimi giorni con i vertici di Aica ed Ati, al quale l’associazione Sciacca Turismo parteciperà per sottolineare che anche Sciacca, come Agrigento, ha bisogno di un percorso prioritario per evitare gravissimi danni economici.

“Senza certezze sull’approvvigionamento idrico – ha aggiunto Bono – non possiamo parlare di altro. Sciacca ha fatto passi in avanti nel progetto di destagionalizzazione turistica, i mesi che vanno da aprile ad ottobre sono fondamentali per l’economia cittadina, occorre che le autorità amministrative locali e gli enti preposti tengano nella dovuta considerazione la necessità dell’acqua, che è al primo posto dei servizi primari”.

Si è poi parlato della Ztl, con la proposta di attivarla a partire dal primo aprile, come nel 2024, integrando la giornata di domenica mattina dalle 10 alle 13. Sollecitata, inoltre la presenza dei bus navetta oltre l’ora di chiusura della Ztl. E’ stata ribatita la necessità di avere una città accogliente utilizzando al meglio le risorse dell’imposta di soggiorno, con maggiore impegno per la promozione. In questo senso Sciacca Turismo è favorevole alla promozione della città e delle sue bellezze attraverso la presenza delle associazioni sportive saccensi ad eventi nazionali ed internazionali. Sollecitata la definizione del piano dehors, attualmente all’esame della Soprintendenza ai beni culturali.

Sciacca Turismo ha inoltre anticipato all’amministrazione la necessità di un confronto successivo sul tema della Tari. Infine, ottenuta la conferma che ci sarà a settembre un’edizione estiva del Carnevale, Sciacca Turismo ha suggerito di installare nei mesi di luglio e agosto nel centro storico dei videowall che trasmettono immagini dell’edizione invernale della festa, allo scopo di mostrare anche ai turisti l’attrattiva della popolare manifestazione.