Sciacca, vasi in ceramica nella salita Consiglio: l’inaugurazione

La città di Sciacca ha un nuovo luogo del suo centro storico impreziosito dalla sua secolare e identitaria ceramica. È la Salita Consiglio. Lungo la scalinata che, dall’area della Chiazza sale verso il quartiere di San Michele, sono stati collocati quattordici vasi di ceramica con dentro piante e fiori.

Si tratta di uno dei progetti realizzati grazie ai finanziamenti della cosiddetta Democrazia Partecipata, votato dai cittadini.

Il nuovo sito in ceramica è stato inaugurato ieri pomeriggio dal sindaco Fabio Termine, dall’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino, dall’assessora all’Arredo Urbano Agnese Sinagra con la presenza di Pasquale Augello, già amministratore comunale, che come cittadino ha proposto il progetto nell’ambito del bando emanato lo scorso anno dal Comune di Sciacca.

Il sindaco Termine e gli assessori Dimino e Sinagra ringraziano quanti hanno contribuito a rendere possibile questo intervento: Pasquale Augello per averlo pensato e proposto, i cittadini che lo hanno scelto e votato, il dirigente del primo Settore del Comune Manlio Paglino per aver avviato e concluso l’iter amministrativo della Democrazia Partecipata 2023, il dirigente del VI Settore Aldo Misuraca per avere realizzato in tempi brevi quanto previsto nel progetto di arredo urbano.

Dopo le giare di Via Roma, dunque, i vasi nella Salita Consiglio, in attesa di collocare in piazza Saverio Friscia altri elementi in ceramica artistica di Sciacca.