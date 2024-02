“Ubriaco alla guida provoca incidente”, denunciato 30enne di Sciacca

Un saccense di 30 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. E’ risultato positivo all’alcol test dopo essere stato protagonista di un incidente autonomo che lo scorso 10 febbraio si è verificato in via Modigliani. Nei suoi confronti la Polizia di Stato ha disposto anche il ritiro della patente. Il giovane deve anche rispondere dai danni provocati ad un semaforo.