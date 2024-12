Ubriaco e drogato alla guida provoca incidente, denunciato saccense

A Sciacca, durante la notte, un incidente stradale autonomo si è verificato in località Tonnara. Sul luogo sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasferito un uomo di 50 anni in ospedale con lievi ferite e gli agenti del Commissariato di polizia che dopo, aver sottoposto l’uomo a controlli, lo hanno denunciato per guida sotto l’effetto di alcol e droga.