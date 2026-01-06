Sciacca

Videosorveglianza ambientale e privacy, se ne discute in un convegno a Sciacca

L’incontro pubblico è in programma venerdì 9 gennaio, nella nuova saletta del Teatro Popolare Samonà, dalle ore 9:00 alle 13:00. 

Il Comune di Sciacca ospiterà un convegno dedicato alla videosorveglianza ambientale e alla tutela dei dati personali, alla luce delle recenti novità normative introdotte dal decreto legge noto come “Terre dei Fuochi”.

L’iniziativa è rivolta ad amministratori locali, operatori di Polizia Locale, tecnici comunali e professionisti del settore, con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro e operativo sull’utilizzo corretto delle fototrappole e dei sistemi di videosorveglianza ambientale, riducendo rischi giuridici, sanzionatori e criticità applicative.

Durante il convegno, organizzato dal Comune di Sciacca con il Comando della Polizia Municipale, verranno analizzati i principali profili di compliance normativa, con particolare attenzione all’equilibrio tra tutela ambientale, contrasto agli illeciti e rispetto dei diritti fondamentali delle persone riprese.

Saranno approfonditi i nuovi margini di azione per i Comuni, le responsabilità organizzative e le indicazioni operative emerse anche dalla prassi dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L’evento inizierà con i saluti del sindaco Fabio Termine. Seguiranno professionisti del settore come: Antonio Di Giovanni, Coordinatore Nazionale del Gruppo di Lavoro per la Pubblica Amministrazione di FederPrivacy; Stefano Manzelli, Coordinatore del gruppo di ricerca Sicurezza Urbana Integrata, consulente legale ed esperto in privacy e sistemi di videosorveglianza;  Osvaldo Busi, Comandante di Polizia Locale AR; Stefano Amato, CEO di Ekiller. 

