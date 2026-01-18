Volley Serie B, Scalia Sciacca Volley vince al tie-break contro il forte Ciclope Bronte

Nel palatenda Roccazzella gremito in ogni ordine di posto, Scalia Sciacca Volley conquista una prestigiosa vittoria al tie-break contro il forte Ciclope Bronte, imponendosi 3-2 al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni. Un successo importante che consente ai saccensi di chiudere il girone di andata del campionato Siculo-Calabro di Serie B al quinto posto con 22 punti, gli stessi della formazione etnea, costruita per puntare ai vertici della classifica. La partita si apre nel segno degli ospiti, che approfittano di alcune imprecisioni dei padroni di casa e conquistano il primo set con un netto 25-16. Pronta la reazione della Scalia Sciacca, che nel secondo parziale corregge gli errori iniziali e pareggia i conti con lo stesso punteggio, 25-16. Il terzo set è il più spettacolare: equilibrio fino al 23-20 per Bronte, che sembra avviato alla conquista del parziale. Ma i ragazzi di coach Frinzi Russo firmano una rimonta entusiasmante, ribaltano tutto e chiudono 25-20, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Grande battaglia anche nel quarto set, caratterizzato da alcune interruzioni dovute a decisioni arbitrali contestate da entrambe le squadre. Questa volta è il Ciclope Bronte a spuntarla, imponendosi 25-21 e rimandando il verdetto al tie-break. Nel quinto e decisivo set non c’è storia: la Scalia Sciacca parte forte, mantiene sempre un margine di sicurezza e chiude con autorità. A fare la differenza nel finale le battute vincenti dell’ultimo arrivato, il giovane talento delle Isole Faroe Filip Ilic, subito decisivo al suo debutto in casa. Al termine della gara grande festa sugli spalti e soddisfazione nelle parole del tecnico Frinzi Russo, che ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi, capaci di reagire dopo un avvio complicato e di mantenere alta l’intensità nei momenti chiave del match. Scalia Sciacca chiude così il girone di andata con un successo di prestigio e con la consapevolezza di poter competere alla pari con le migliori formazioni del campionato.