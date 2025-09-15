Zaini troppo pesanti, l’assessore Di Paola: “servono misure per tutelare salute degli alunni”

“Attenzione al peso degli zaini”. L’assessore all’Istruzione Simone Di Paola ha inviato una lettera ai dirigenti delle scuole del primo ciclo di Sciacca chiedendo l’adozione di misure per tutelare la salute degli alunni con il contenimento del peso degli zaini scolastici.

“Negli ultimi mesi – scrive l’assessore Simone Di Paola – l’Amministrazione comunale ha raccolto numerose segnalazioni e preoccupazioni da parte di famiglie della nostra città in merito al peso eccessivo degli zaini scolastici, in particolare per quanto riguarda gli alunni più giovani delle scuole primarie e secondarie di primo grado. È opinione condivisa, suffragata da evidenze scientifiche, che carichi troppo pesanti possano contribuire a disturbi posturali nei bambini e, nei casi più gravi, favorire l’insorgenza di problematiche come la scoliosi. È dunque nostra priorità, in un’ottica di prevenzione, promuovere buone pratiche che tutelino la salute dei nostri ragazzi anche attraverso un’organizzazione scolastica più attenta a questa problematica. In tal senso, si auspica la massima collaborazione da parte delle istituzioni scolastiche nell’adottare o rafforzare misure organizzative volte a ridurre il carico scolastico giornaliero degli alunni. Siamo consapevoli che molte scuole siano già sensibili a questo tema e abbiano avviato iniziative meritevoli in tal senso. Tuttavia, riteniamo fondamentale, anche alla luce della forte sollecitazione proveniente dal territorio, un ulteriore sforzo condiviso per un’azione concreta e coordinata”. L’Amministrazione comunale dichiara la propria disponibilità a valutare insieme alle istituzioni scolastiche ipotesi che possano muovere nella direzione auspicata.