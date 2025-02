PALERMO (ITALPRESS) – Un contributo di solidarietà una tantum a fondo perduto per le famiglie in difficoltà con Isee inferiore a 5 mila euro: questa la misura voluta dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e messa in campo attraverso l’assessorato alla Famiglia, per sostenere i nuclei in difficoltà. A gestire i 30 milioni di […]