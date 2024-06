TRAPANI (ITALPRESS) – Le richieste di utenti al SerD – Servizi per le Dipendenze dell’ASP di Trapani in un solo anno sono aumentate da circa 4000 a 5500: rischiano di dilagare, specialmente tra i giovani, le nuove droghe come Crack e Fentanyl, sempre più potenti e insidiose, con conseguenze preoccupanti per la società e il […]