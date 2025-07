Incendio devasta 50 ettari di terreno tra Agrigento e Favara, forse la mano di un piromane 

Oltre cinquanta ettari di terreno in fumo, quattro abitazioni evacuate, tre casolari distrutti così come altrettante automobili. È il bilancio di uno spaventoso incendio verificatosi in contrada San Pietro, nelle campagne tra Agrigento e Favara.

Le fiamme sarebbero partite da un cumulo di sterpaglie posizionate in un fondo agricolo, alimentate dal vento che ha soffiato nelle scorse ore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il Corpo forestale e i carabinieri della Compagnia di Agrigento. I militari dell’Arma, coordinati dalla procura, hanno avviato le indagini per accertare le cause del maxi rogo. Non è escluso che dietro l’incendio possa esserci la mano di qualche piromane.