Caro voli in Sicilia, Riggio “Concordato con Enac una relazione all’Antitrust”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’Enac presenterà una relazione all’Antitrust sul caro voli”. Lo annuncia Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”. Proprio ieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione estiva nello scalo aereo palermitano, Riggio aveva messo in evidenza la problematica del caro voli da Fiumicino e Milano verso la Sicilia, promettendo un intervento in parallelo con l’azione intrapresa dal presidente della Regione Renato Schifani per contenere i prezzi del voli, “scandalosamente alti, soprattutto quelli finali”, aggiunge l’ad di Gesap.

“Oggi ho avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma – conclude Riggio -, e abbiamo concordato che l’ente presenterà una relazione all’Antitrust. Per ciò che riguarda i voli sull’aeroporto di Palermo, l’Enac raccoglierà informazioni e dati attraverso Gesap”.

