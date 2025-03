PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha indagato, in stato di libertà, quattro giovani e ne ha arrestati due in relazione a due distinti episodi per cui è stato sventato il furto di una vettura e di un ciclomotore. Gli interventi vanno inquadrati nell’ambito di un’attività ad ampio raggio disposta dalla Questura di Palermo, […]