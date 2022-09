Covid, in Sicilia 853 casi e 6 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 853 i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 7.751 tamponi processati. Sono sei le vittime che portano numero totale a 12.192. Sono i dati contenuti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ieri i positivi erano 942. Il tasso di positività si attesta al 11%, in aumento rispetto all’9,6% di ieri. Gli attuali positivi sono 22.637, con un aumento di 576 casi. I pazienti guariti sono 271. Non si registra alcun ingresso negli ospedali. I ricoverati sono 187, 21 in meno di ieri e 12 in terapia intensiva (due in meno rispetto a ieri). A livello provinciale i casi sono così distribuiti: Palermo 200, Catania 224, Messina 123, Siracusa 104, Trapani 61, Ragusa 55, Caltanissetta 30, Agrigento 42, Enna 14. La Sicilia è al nono posto per contagi.

(ITALPRESS).

