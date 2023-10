Dati falsi per avere il Redditto di Cittadinanza, 27 denunce nel nisseno

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – La Polizia ha denunciato 27 persone, di cui 23 stranieri, per aver attestato falsamente il possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento del Reddito di Cittadinanza. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta ha accertato che alcuni Stranieri hanno percepito il Reddito di Cittadinanza, senza avere i requisiti previsti dalla legge. In molte occasioni […]