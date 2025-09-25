Catania

Irrompe in casa della ex compagna e la picchia, arrestato

Il 31enne deve rispondere di atti persecutori e violazione di domicilio aggravata

I carabinieri hanno soccorso a Catania una donna di 32 anni, residente in citta’, vittima di un’aggressione da parte dell’ex compagno 31enne e anch’egli catanese. I militari hanno raggiunto in pochi minuti l’abitazione della donna, nel quartiere Cibali, trovandola in forte stato di agitazione e con evidenti segni di malessere fisico, pertanto hanno chiesto l’ausilio del personale medico del 118. L’uomo, probabilmente in stato di alterazione, avrebbe danneggiato la porta d’ingresso del suo appartamento per poi introdursi in casa, dove l’avrebbe aggredita con calci e pugni: e’ stato bloccato dalla gazzella mentre tentava di allontanarsi dall’abitazione, con in mano il martello che aveva adoperato per rompere la porta di casa della ex. Fermato, dunque, e messo in sicurezza, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e’ stato dichiarato in stato di arresto per atti persecutori e violazione di domicilio aggravata e, su disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella della ex coniuge.

