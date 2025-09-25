Sicilia
Torna il maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia
L'avviso della Protezione civile regionale
Di nuovo maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani, venerdì 26 settembre 2025.
Il bollettino prevede piogge parse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e centro- meridionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Isolate, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli.
