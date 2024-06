TRAPANI (ITALPRESS) – UniCredit ha concesso un contributo economico alla sezione di Trapani della LILT – Lega italiana per la lotta contro i tumori per l’acquisto di un dragon boat.“La LILT – si legge in una nota – da diversi anni si impegna per un’efficace educazione sanitaria con il fine di ridurre l’incidenza del tumore […]