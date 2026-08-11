Catania

Etna, aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: a Catania stop ai voli in arrivo sino alle ore 19

Le partenze sono consentite dalla pista 08

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

CATANIA (ITALPRESS) – Una nuova bocca eruttiva si è aperta la notte scorsa sull’Etna, nella Valle del Bove, ad una quota stimata intorno a 1900 m, in prossimità di Monte Simone. Lo fa sapere l’Osservatorio etneo dell’Ingv.

Inoltre, continua la forte attività esplosiva al Cratere Voragine che produce emissione di cenere che attualmente si disperde in direzione S-SE. L’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene nell’intervallo dei valori elevati.

ALL’AEROPORTO DI CATANIA STOP AI VOLI IN ARRIVO SINO ALLE ORE 19

SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1). Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 19 ora locale. Le partenze sono consentite dalla pista 08″. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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