Festa di Sant’Agata, Schifani al solenne pontificale in cattedrale a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, stamane nella cattedrale di Catania, ha assistito al solenne pontificale officiato dall’arcivescovo metropolita Luigi Renna per le celebrazioni della Festa di Sant’Agata. Presenti anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, gli assessori regionali all’Economia Marco Falcone, all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea Luca Sammartino, al territorio e ambiente Elena Pagana e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.

Il governatore Schifani, assieme al commissario straordinario del Comune di Catania Piero Mattei, nel pomeriggio renderà un omaggio floreale al busto reliquiario della Santa Patrona catanese, in via Etna, durante la tradizionale processione.

