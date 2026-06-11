Politica regionale

Forum Pa 2026, la Regione Siciliana protagonista a Roma

PALERMO (ITALPRESS) – Il modello di sviluppo territoriale e attrattività sperimentato in Sicilia con i fondi Ue, la transizione energetica, le prospettive della politica di coesione, la nuova priorità “Housing” del programma Fesr per la rigenerazione urbana. Su questi e altri temi la Regione siciliana è stata protagonista al Forum Pa 2026, la più importante […]

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Il modello di sviluppo territoriale e attrattività sperimentato in Sicilia con i fondi Ue, la transizione energetica, le prospettive della politica di coesione, la nuova priorità “Housing” del programma Fesr per la rigenerazione urbana. Su questi e altri temi la Regione siciliana è stata protagonista al Forum Pa 2026, la più importante manifestazione nazionale sull’innovazione della pubblica amministrazione, che si conclude oggi al convention center “La Nuvola” di Roma.

La rassegna ha visto la partecipazione di ministri, esponenti delle istituzioni Ue e referenti delle regioni e dei comuni, in tre giorni di dibattiti che hanno coinvolto enti, imprese, organismi di ricerca, e rappresentanti dei territori.

Due gli incontri organizzati dal dipartimento Programmazione della presidenza della Regione siciliana (autorità di gestione Fesr).

“Attrattività territoriale e capitale umano: dal south working alle politiche integrate di sviluppo” è il tema del talk che si è svolto oggi, aperto con un video messaggio del presidente della Regione, Renato Schifani.

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-
(ITALPRESS).

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