Caltanissetta

Frana di Niscemi, Schifani consegna 25 alloggi agli sfollati

Il Sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha ricordato che restano 150 famiglie da ricollocare

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Visita a sorpresa del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a Niscemi (Caltanissetta). Il Presidente ha annunciato che entro pochi giorni saranno consegnati 25 alloggi agli sfollati. Lo ha confermato durante un sopralluogo negli alloggi di social housing di via Spagna, destinati alle famiglie sfollate a causa della frana di fine gennaio.

“C’è una grande sinergia con la struttura commissariale, con il Comune e la protezione civile”, ha aggiunto Schifani. Sono circa settanta le persone che troveranno collocazione negli alloggi di via Spagna.

Il Sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha ricordato che restano 150 famiglie da ricollocare, tutte ospitate in case in affitto, seppur con la copertura di un contributo economico mentre sono invece 57 le aziende che hanno già ottenuto i fondi per ripartire con le attività.

– Foto xa9/Italpress –

(ITALPRESS).

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