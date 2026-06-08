Michele Sodano ha vinto con il 72.3%: i numeri ufficiali del ballottaggio





Michele Sodano è il nuovo sindaco di Agrigento. Il nuovo primo cittadino ha vinto il turno di ballottaggio raccogliendo 14.908 preferenze pari al 72,31%. Un risultato netto che lo ha visto trionfare su Dino Alonge che, invece, si è fermato al 27.67% con 5.706 voti. Per il turno di ballottaggio sono stati 21.035 gli agrigentini che si sono recati alle urne con un’affluenza del 41.03%. Al primo turno, invece, i votanti erano stati 30.349 pari al 59,20%. Le schede valide sono state 20.618 mentre quelle nulle 339. Le schede bianche, invece, sono 74.

MICHELE SODANO: 14.908 (72,31%)

DINO ALONGE: 5.706 (27.67%)