Inchiesta “Corte dei miracoli”, Riccardo Gallo si sospende da Forza Italia

Forza Italia, partito travolto in provincia di Agrigento dall’inchiesta “Corte dei miracoli” non prende posizione sull’indagine che ha colpito il deputato regionale Riccardo Gallo ma, in una nota del commissario regionale Nino Minardo annuncia “un ciclo di incontri nelle nove province siciliane con amministratori, dirigenti, iscritti e militanti. Questo non è il tempo delle chiusure o delle paure”.

In particolare per Messina, Agrigento e Caltanissetta, il commissario degli azzurri annuncia la creazione di “coordinamenti territoriali allargati, guidati da un esponente del territorio che individueremo insieme e supportati da un ufficio politico rappresentativo delle diverse realtà locali”.

E poi, in coda: “Riccardo Gallo – dice Minardo – mi ha comunicato la decisione di autosospendersi dagli incarichi di partito ricoperti ad Agrigento, così come aveva già fatto Michele Mancuso a Caltanissetta. Si tratta di una scelta responsabile che consentirà agli interessati di affrontare con la necessaria serenità la propria difesa. Siamo pienamente garantisti e rispettiamo il lavoro della magistratura. Attendiamo che venga fatta piena chiarezza, ma non accettiamo che delle indagini diventino il racconto di un intero partito. Forza Italia è una comunità composta da migliaia di amministratori, iscritti e militanti che ogni giorno lavorano nei territori e guardano al futuro della Sicilia”.