Agrigento

Scontro auto-scooter sul viadotto Imera, 27enne in gravi condizioni 

Un 27enne di Agrigento è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Lo schianto sul viadotto Imera con un’auto

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Un brutto incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo il viadotto Imera, l’arteria che collega il centro di Agrigento al quartiere periferico di Fontanelle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter Sh e una Bmw.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote – un 27enne di Agrigento – rimasto gravemente ferito. Il ragazzo è stato trasferito immediatamente all’ospedale San Giovanni di Dio in codice rosso. Il giovane, secondo quanto si apprende, è fuori pericolo ed è stato stabilizzato. Lievemente ferito anche uno degli occupanti dell’auto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che si sono occupati dei rilievi. 

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