Elezioni, i ballottaggi non “stuzzicano” gli elettori: solo il 41,03% ha votato

Ad Agrigento alle 15 è di poco più del 41% la percentuale di coloro che si sono recati alle urne al ballottaggio. A fronte di 51.266 elettori, quindi, solo 21.035 hanno espresso la propria preferenza tra Michele Sodano e Dino Alonge.

Non si tratta, come qualcuno già vorrebbe fare capire, di un tracollo della democrazia. Nel 2020, quando i cittadini scelsero Franco Micciché rispetto che Lillo Firetto, la percentuale fu del 42,62%, con un calo importante rispetto alle precedente elezioni.