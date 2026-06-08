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Elezioni, i ballottaggi non “stuzzicano” gli elettori: solo il 41,03% ha votato

Nel 2020 il dato fu leggermente superiore, cioè 42,62%, anche se il voto si svolse in autunno

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Ad Agrigento alle 15 è di poco più del 41% la percentuale di coloro che si sono recati alle urne al ballottaggio. A fronte di 51.266 elettori, quindi, solo 21.035 hanno espresso la propria preferenza tra Michele Sodano e Dino Alonge.

Non si tratta, come qualcuno già vorrebbe fare capire, di un tracollo della democrazia. Nel 2020, quando i cittadini scelsero Franco Micciché rispetto che Lillo Firetto, la percentuale fu del 42,62%, con un calo importante rispetto alle precedente elezioni.

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