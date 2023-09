Fuma una sigaretta dal balcone di casa e viene riconosciuto, arrestato latitante

TRAPANI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto un 40enne trapanese con precedenti di polizia in ottemperanza ad un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del Tribunale di Palermo in quanto ritenuto presunto responsabile di traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, coinvolto nell’operazione “Piazza Pulita” dello scorso luglio, […]