Successo per il concerto di Loredana Errore, la ragazza occhi cielo torna nella sua Agrigento 

Una serata di musica, danze e divertimento. Agrigento ha riabbracciato Loredana Errore, la ragazza occhi cielo tornata ad esibirsi nella sua città in occasione del Ferragosto 2025. Un evento voluto dall’Amministrazione comunale ed organizzato da Mario Pardo produzioni, così come ribadito dal sindaco Franco Miccichè, salito sul palco per consegnare un mazzo di fiori alla cantante che nel 2010 sfiorò la vittoria di “Amici”.

L’evento è stato aperto da uno spettacolo di danza caraibica per poi entrare nel vivo con l’esibizione della cantante agrigentina che ha eseguito i pezzi più iconici del suo repertorio davanti ad un folto pubblico che si è riunito ai piedi del palco di piazzale Giglia, nel cuore di San Leone. La serata è proseguita con i vari deejay che si sono alternati sul palco fino a tarda notte. 

