Creano il caos in un locale della movida e si scagliano contro i carabinieri, denunciati 

È successo a Siculiana Marina dove un sessantenne ed un venticinquenne, entrambi di Agrigento, sono stati denunciati per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale

Pubblicato 1 ora fa
Redazione

Visibilmente ubriachi hanno prima infastidito clienti, proprietario e personale di un noto locale della movida e all’arrivo dei carabinieri si sono scagliati anche contro di loro. È successo a Siculiana Marina dove un sessantenne ed un venticinquenne, entrambi di Agrigento, sono stati denunciati per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.

Nei loro confronti è scattata anche una sanzione per ubriachezza molesta e per essersi rifiutati di fornire le proprie generalità. Secondo quanto ricostruito, i due uomini stavano trascorrendo la serata in un locale sul mare quando, in preda all’alcol, hanno cominciato ad infastidire clienti e personale dell’esercizio commerciale.

Qualcuno degli avventori ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto per riportare la calma. I due – alla vista dei militari dell’Arma – si sono scagliati contro di loro non prima di averli anche insultati. Sono dovute arrivare altre pattuglie per sedare gli animi. I due agrigentini, una volta tranquillizzati, sono stati denunciati. 

